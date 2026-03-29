ABEMAは、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎える。ABEMA10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』が生放送される。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することが決定した。

【映像】仲川瑠夏&山本裕典を相手に千鳥ノブが好感度を下げまくる！

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意され、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送される。当日は、ABEMA全体を「フェス会場」に見立て、3チャンネルで同時進行される。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。公式ハッシュタグは「#アベマ30時間」である。

『チャンスの時間』は、お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、今年で放送開始9年目に突入するABEMAオリジナルレギュラー番組である。このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、『チャンスの時間』の人気企画「ノブの好感度を下げておこう！」特別版の放送が決定した。

ノブがスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく当企画。楽屋挨拶に訪れるゲストに対し、大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”が行われる。今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、ABEMAオリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が、相手役として登場する。今をときめく国民的アイドル・仲川と、活躍の幅を広げている山本を相手に、ノブがどんな“イヤな奴”を演じるのかに注目が集まる。

「ノブの好感度を下げておこう！」では、これまで俳優やアイドル、女性アナウンサー、格闘家など、さまざまなゲストを相手に“好感度落下チャレンジ”が決行された。大悟の指示によって、失礼すぎる言動や理不尽な要求を投げつけるノブの傍若無人な振る舞いに、爆笑と混乱の展開が繰り広げられてきた。

もはや天下を獲ったも同然の千鳥に、“今が一番危ない”と危機感を抱く『チャンスの時間』が、特別番組『30時間限界突破フェス』で挑む大勝負。果たして、今度こそノブの上がりきった好感度を下げることができるのか、期待が高まる。