本日3月29日にTVアニメ『ちびまる子ちゃん 桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』が放送され、番組上で宇多田ヒカルによる新エンディング主題歌「パッパパラダイス」が初披露された。さらにアニメのノンクレジットエンディング映像が公開となっている。

今回の楽曲に対し、宇多田ヒカルは次のようにコメントしている。

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まるちゃんと同じ９才の時に出会った「ちびまる子ちゃん」は、アメリカから日本に引っ越してきたばかりだった私にとって日本の日常と世界どこでも変わらない人間味を同時に感じさせてくれる作品で、それまで触れてきたアニメや漫画とは全く違う独特な温もりとシュールさの虜になり、さくらももこさんのファンになりました。

エッセイ集も読むようになって、いつの間にか私もデビューして、さくらももこさんの本に自分の名前が登場して驚いて、時を経て同じく一児の母になった今、このエンディング主題歌のオファーをいただいて、ご縁を感じてとても嬉しかったです。

日常の見逃されてしまいそうな小さな場面に起こる呼びようもないけど誰しもが感じたことのある気持ちの繊細な描写、どんな時もユーモアと好奇心を忘れない鋭くも救いにも溢れた眼差し、混沌とした世界と人間のカッコ悪さや受け入れ難い部分をも包み込む優しさ。

色々なことを教えてくれたさくらももこさん作詞の「おどるポンポコリン」というとんでもない名曲で始まる番組の最後に流れる歌を書くプレッシャーを感じながらも…世界の子どもたち、そして大きくなった子どもである私たち大人みんなに、自分を大切に、愛する人を大切に、いつか思い出になってしまう今を大切に、優しく逞しく生きてほしいという思いがこもった「パッパパラダイス」という歌ができました。言葉ではない歌詞の部分や自由な展開を楽しんでください。

エンディング映像も素敵で、泣けます。よろしくお願いします。

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なお、「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては後日発表予定。

■TVアニメ『ちびまる子ちゃん』 フジテレビ系列にて

毎週（日）18時〜18時30分

4月5日（日）から5月31日（日）は「春らんまん！よりぬきさくらももこまつり」を放送予定 オフィシャルサイト https://www.fujitv.co.jp/b_hp/maruko/

公式X https://twitter.com/tweet_maruko エンディング主題歌：宇多田ヒカル 「パッパパラダイス」

※リリース情報に関しては後日発表