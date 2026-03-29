『ガンバレ！中村くん！！』第1話＆第2話あらすじ＆先行カット！ 最新情報一挙公開
4月1日（水）より放送・配信開始となるアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第1話と第2話のあらすじと先行カットが公開された。また、ノンクレジットOP映像とED情報が公開、ラジオ番組の配信も決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
第1話と第2話のあらすじと先行カットはこちら
＜第1話＞ ガンバレ！中村くん！！／ドキドキ！調理実習！！
内気な高校一年生・中村男久斗は、入学式でクラスメイトの広瀬愛貴に一目惚れした。
それから1か月。仲良くなるどころか挨拶すらできずにいるが、今日は違う。
何度も妄想でシミュレーションを重ね、情報も入手済みだ（盗み聞きで）。
今日こそ話しかけて、友達になってやる！
果たして中村は広瀬との距離を縮められるのか！？
調理実習。今日も広瀬と話せていない中村は、彼のエプロン姿に妄想が止まらない。
そんな中、生きたタコが流し台に出現！周囲はパニックに。
大のタコ好きの中村は思わず手がのびる。
周りに目もくれずタコとの戯れに夢中になっていたその時、ひとつの視線が…。
＜第2話＞ パニック！秘密のバイブル！！
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。
クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。
内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では！？
ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
＞＞＞第1話と第2話の先行カットをすべてチェック！（写真20点）
また、稀代の天才音楽家・岡村靖幸とトップアーティスト・中島健人による主題歌『瞬発的に恋しよう』（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）にのせたノンクレジットOP映像が公開。思わずリズムに乗ってしまうポップさと、どこかノスタルジックな雰囲気が本作にマッチした映像となっている。同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの心情さながら、くるくると切り替わるカットにぜひご注目いただきたい。
そして、本作のエンディングは毎週異なる楽曲と映像がお届けされる。楽曲は昭和〜平成を彩った珠玉の名曲で構成されており、まさに本作の世界観にマッチする形となっている。今週は一体どんな楽曲が！？ 本編はもちろんのこと、そんな予想もしながら、本編の余韻を味わわせてくれるエンディングについてもぜひお楽しみに。
さらに4月からTVアニメ放送期間中、文化放送配信プラットフォーム『QloveR Streaming』チャンネルとアニプレックス公式YouTubeチャンネルにて、ラジオ番組『ラジオもガンバレ！中村くん！！』の配信が決定！
初回は4月2日21：00〜21：30、毎週木曜日に配信。本日よりお便りの募集もスタート！
最後に、『ガンバレ！中村くん！！』Blu-ray＆DVD第1巻が2026年6月に発売決定。あわせて店舗特典の詳細も公開された。中村くん奮闘の様子と、そしてこの春一番ピュアでもどかしい恋の軌跡を、いつでも振り返れるようぜひお手元に。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
＜第1話＞ ガンバレ！中村くん！！／ドキドキ！調理実習！！
内気な高校一年生・中村男久斗は、入学式でクラスメイトの広瀬愛貴に一目惚れした。
それから1か月。仲良くなるどころか挨拶すらできずにいるが、今日は違う。
何度も妄想でシミュレーションを重ね、情報も入手済みだ（盗み聞きで）。
今日こそ話しかけて、友達になってやる！
果たして中村は広瀬との距離を縮められるのか！？
調理実習。今日も広瀬と話せていない中村は、彼のエプロン姿に妄想が止まらない。
そんな中、生きたタコが流し台に出現！周囲はパニックに。
大のタコ好きの中村は思わず手がのびる。
周りに目もくれずタコとの戯れに夢中になっていたその時、ひとつの視線が…。
＜第2話＞ パニック！秘密のバイブル！！
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。
クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。
内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では！？
ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
＞＞＞第1話と第2話の先行カットをすべてチェック！（写真20点）
また、稀代の天才音楽家・岡村靖幸とトップアーティスト・中島健人による主題歌『瞬発的に恋しよう』（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）にのせたノンクレジットOP映像が公開。思わずリズムに乗ってしまうポップさと、どこかノスタルジックな雰囲気が本作にマッチした映像となっている。同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの心情さながら、くるくると切り替わるカットにぜひご注目いただきたい。
そして、本作のエンディングは毎週異なる楽曲と映像がお届けされる。楽曲は昭和〜平成を彩った珠玉の名曲で構成されており、まさに本作の世界観にマッチする形となっている。今週は一体どんな楽曲が！？ 本編はもちろんのこと、そんな予想もしながら、本編の余韻を味わわせてくれるエンディングについてもぜひお楽しみに。
さらに4月からTVアニメ放送期間中、文化放送配信プラットフォーム『QloveR Streaming』チャンネルとアニプレックス公式YouTubeチャンネルにて、ラジオ番組『ラジオもガンバレ！中村くん！！』の配信が決定！
初回は4月2日21：00〜21：30、毎週木曜日に配信。本日よりお便りの募集もスタート！
最後に、『ガンバレ！中村くん！！』Blu-ray＆DVD第1巻が2026年6月に発売決定。あわせて店舗特典の詳細も公開された。中村くん奮闘の様子と、そしてこの春一番ピュアでもどかしい恋の軌跡を、いつでも振り返れるようぜひお手元に。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
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