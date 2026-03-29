河村勇輝のGリーグシーズン終了…古巣とのNBA戦に帯同ならずも”兄貴分”は再会熱望

3月29日（現地時間28日）、ウィンディシティ・ブルズは今シーズン最終戦を迎え、ウェストチェスター・ニックスに121－123で敗れた。シカゴ・ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝は、試合への出場はないままGリーグでの全日程を終えた。

NBAでは同日にシカゴ・ブルズが、メンフィス・グリズリーズのホームに乗り込んだ。昨シーズンに2Way契約を結んでいた”古巣”との再戦にも河村の姿はなく、試合は1点差でブルズが敗れている。

古巣戦への帯同が叶わなかった河村は、自身のInstagramでストーリーを更新。かつてのチームメートであり、公私ともに慕う”兄貴分”ジャ・モラントとのツーショットや、同17日（同16日）に行われたグリズリーズ戦に出場した際の写真を投稿。これにモラントがいち早く反応し、涙の絵文字とともに「i’ll send da plane to ya（お前のために飛行機送るよ）」と再会を熱望するコメントをつけた。

モラントは、肘の負傷により今シーズンの残り試合をすべて欠場することが同25日（同24日）に複数の現地メディアにより明らかにされている。リハビリに励むエースと、異国の地で挑戦を続ける日本の司令塔。離れていても互いをリスペクトし合う2人の再会が待たれる。

【動画】今季Gリーグキャリアハイを更新した河村