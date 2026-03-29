

（C）HITC Tokyo 2026 All Copyrights Reserved.Photo by masanori naruse

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、日本で初開催となった音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO」にヘッドライナーとして出演。全16曲の堂々のパフォーマンスで会場を沸かせた。

「HEAD IN THE CLOUDS」は88risingが2018年からスタートさせたアジア人アーティストを中心にした音楽フェスティバル。ヒップホップ、R&B、ポップ、エレクトロ、ロックと幅広いジャンルをとりあげ、音楽だけでなく、ファッション、アート、フードなどアジア系カルチャーを世界に発信し続けている。日本で初開催となった今回、BE:FIRSTがヘッドライナーとして初出演。「GRIT」「Secret Garden」といったHIPHOP、R&Bのナンバーをはじめ、ヒットソングの「夢中」や最新曲「BE:FIRST ALL DAY」など全16曲を披露。セットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。

BE:FIRSTは「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2026年3月25日公開）にて1位を獲得、5月16日・17日には初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を味の素スタジアムで開催予定。

セットリスト

【SETLIST】HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYOhttps://BEFIRST.lnk.to/HEADINTHECLOUDSinTOKYOBF is…GRITSecret GardenBrave GenerationBoom Boom BackMilli-BilliMainstreamMasterplanDon’t Wake Me UpSailingGreat MistakesBlissfulBye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE夢中I Want You BackBE:FIRST ALL DAY