テレビ朝日の林美桜アナウンサー（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。5年半務めた同局「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜10・25）を卒業したことを報告した。

「『大下容子ワイド！スクランブル』フラッシュニュースを担当して4年半 ロケも含めると5年半……ありがとうございました」と同局の大下容子アナ、佐々木亮太アナとのスリーショットを投稿した。

「私のアナウンサー人生の中で一番長く担当した情報番組になりました」と林アナ。「大下アナ、佐々木アナをはじめアナウンサーの先輩方 スタッフのみなさんが本当にあたたかくて まるで家のように安心する大好きな場所だったので本当に寂しいです」とつづった。

この投稿に、フォロワーからも「お疲れ様でした」「しっかりニュースを伝えようというお姿が好きでした」「さみしいです」「これからのご活躍、家族全員で応援しています」などのコメントが寄せられている。

林アナは2017年4月にテレビ朝日に入社。「報道ステーション」のオテンキキャスター、「スーパーJチャンネル」メインキャスターを経て、2021年10月から「大下容子ワイド!スクランブル」のニュースキャスターを担当していた。