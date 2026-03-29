100均のこれ名品ですぞ！「水で書くから汚れない！」繰り返し練習できる凄いシート

セリアで見つけた『習字用水書き練習シート』は、水をつけた筆で習字の練習ができる便利なシート。墨汁のように汚れにくいため、後片付けも簡単です。紙に書くように、とめやはらいなどが表現でき、しっかり練習できるのも嬉しいポイント。乾けば繰り返し使えるので、お財布にも優しいですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：習字用水書き練習シート 八つ切り

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦68×横17.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203195449

墨汁要らずで手軽に練習できる！セリアの『習字用水書き練習シート』

実は習字用品も販売されているセリア。手軽に練習道具を揃えられるので、大人でも今からまた始めてみたいという方におすすめです！

今回は、そんなセリアの文具売り場で見つけた『習字用水書き練習シート 八つ切り』という商品をご紹介します。

水だけで習字の練習ができる、便利なシートです。

約縦68×横17.5cmで、八つ切のサイズとなっています。

表面と裏面で異なる素材感になっているのもポイント。

表面はザラっとしていて、書道用紙のような抵抗感もしっかりとあります。

裏面はベロアのような質感で、滑りにくいです。

墨汁の代わりに水だけで書くことができるのが、このシートのいいところ。

墨汁だと汚れが気になりますが、その点これなら気軽に使えて片付けも楽！

乾かせば何度も繰り返し使うことができます。

とめやはらいもしっかり表現できる！乾けば繰り返し使えて便利◎

筆を水に浸し、余分な水を落としてからシートの白い面に書いていきます。一度墨汁をつけた筆で書く場合は、墨を完全に落としてから使用しないとシートに跡が残る可能性があります。

シートに水がぐんぐん吸い込まれるので、水はたっぷりつけるのがおすすめです。墨汁で書いたときのように、しっかりとかすれまで表現されます。

水なので、書いたところに手が触れても汚れないのは本当にいいなと思いました！

書いた文字は乾くと消えてしまいますが、これなら紙や墨汁をたくさん使うことなく、いつでも思い立った時に気軽に練習できます。

丸みのある文字も、紙のような感覚で書けました。

とめもはらいもしっかり表現できるので十分練習になります。

乾くと色は消えていきます。書いてすぐの状態では、水分が少ない部分から乾いていく様子がわかります。

30分もすればほぼ消えました。リセットに少々時間はかかりますが、その分集中して良い字を書こうという気持ちが沸きます。

今回は、セリアで見つけた『習字用水書き練習シート 八つ切り』をご紹介しました。

筆とこのシートと水さえあれば、いつでも手軽に習字の練習ができて便利！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。