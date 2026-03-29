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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

定規、ノギス、分度器、コンパスなどなど。ちょっとした計測や工作のたびに、あちこちから道具を引っ張り出していませんか。

そんな手間を1ツールで解決してくれるのが「Tiruler」（ティルーラー）。高級感あるチタン合金製の折りたたみボディに0.1mm精度のノギスや曲面用ローラー定規まで搭載した多機能アイテムです。

おトクな先行販売も終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

デザイナーもエンジニアも。測る・描く・切るを極める多機能ツール定規 20,980円 【29%OFF】 詳細をチェック

書く・測るが1つのツールに集約

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まずは定番機能の定規。インチとセンチを1本で測れ、畳んだ状態だとコンパクトなのが便利。

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立体物の直径などを測るのに役立つノギス機能も搭載。計測単位は0.1mmとかなり本格的。

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折りたたみ部分を活用して分度器機能も。付属のペンは交換式かつ高耐久タイプ。短いので本格ライティング向きではありませんが、スケッチなどの際にサッとメモを取るのには便利そうです。

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定規部分には穴があり、そこにペンを差し込めばコンパスとしても使える優れモノ。

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ローラーメジャーは曲面や不規則な形状を正確にトレース可能。1回転（100mm）ごとにカチッという音が鳴るため、カウントも容易だそうですよ。しても使えますよ。

工具にもなるんです

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書く・測るだけと思うなかれ。六角ソケットもあるので、ビットを装着すれば簡易レンチに早変わり。

機能が詰まってコンパクト

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冒頭の繰り返しになりますが本体はチタン合金製で折りたたみ時の全長は約100mm。ペンケースでも邪魔になりません。軽さと耐久性を兼ね備えているのでタフに使えるのもポイントです。

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有料オプションにはなりますがレザーケースやペンキャップなど、用途や利用シーンを広げてくれるアイテムも充実。

みなさんの創作作業を省スペースで効率化してくれるアイテムなので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya