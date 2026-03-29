≠ME菅波美玲、活動休止を発表「ご心配をおかけして申し訳ございません」開催予定イベントについても説明
【モデルプレス＝2026/03/29】指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）が3月28日、公式サイトを更新。メンバー・菅波美玲が活動休止することを伝えた。
【写真】≠MEメンバー、美くびれ披露
公式サイトでは「メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と発表。「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います」とし、「払い戻し方法などの詳細は後日オフィシャルHP等でご案内させていただきます」と伝えた。
また、4月12日に開催される『2025年12月10日発売 ≠ME 11thシングル「排他的ファイター」ノイミー盤発売記念イベント』、5月23日、6月14日に開催される『「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」映像作品 ノイミー盤発売記念「スペシャルツーショット撮影会」＆「≠MEオリジナルポストカードサイン会」』については、後日案内するとした。
「応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません」と謝罪し、「何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
菅波は2000年2月5日生まれ、2019年より≠MEとして活動している。（modelpress編集部）
日頃より≠MEを応援くださいまして、誠にありがとうございます。
メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました。
また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います。
払い戻し方法などの詳細は後日オフィシャルHP等でご案内させていただきます。
4月12日（日）に開催される『2025年12月10日（水）発売 ≠ME 11thシングル「排他的ファイター」ノイミー盤発売記念イベント』、5月23日（土）、6月14日（日）に開催される『「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」映像作品 ノイミー盤発売記念「スペシャルツーショット撮影会」＆「≠MEオリジナルポストカードサイン会」』につきましては、今後詳細が決まり次第、後日改めてご案内させていただきます。
応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年3月28日
≠ME運営事務局
【Not Sponsored 記事】
【写真】≠MEメンバー、美くびれ披露
◆菅波美玲、活動休止
公式サイトでは「メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と発表。「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います」とし、「払い戻し方法などの詳細は後日オフィシャルHP等でご案内させていただきます」と伝えた。
「応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません」と謝罪し、「何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
菅波は2000年2月5日生まれ、2019年より≠MEとして活動している。（modelpress編集部）
◆全文
日頃より≠MEを応援くださいまして、誠にありがとうございます。
メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました。
また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチケット払い戻し対応を行います。
払い戻し方法などの詳細は後日オフィシャルHP等でご案内させていただきます。
4月12日（日）に開催される『2025年12月10日（水）発売 ≠ME 11thシングル「排他的ファイター」ノイミー盤発売記念イベント』、5月23日（土）、6月14日（日）に開催される『「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」映像作品 ノイミー盤発売記念「スペシャルツーショット撮影会」＆「≠MEオリジナルポストカードサイン会」』につきましては、今後詳細が決まり次第、後日改めてご案内させていただきます。
応援してくださるファンの皆様・関係者の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年3月28日
≠ME運営事務局
【Not Sponsored 記事】