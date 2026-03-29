きょう3月29日（日）よる7時00分〜8時54分 日本テレビ系で「世界の果てまでイッテQ！春の2時間スペシャル」を放送。

20年目の大型企画「世界遺産駅伝」では、出川哲朗と塚本恋乃葉がアフリカ大陸で世界最古の砂漠に沈む美しい夕日を目指す。「温泉同好会」には、「念願のイッテＱ！なので！」と川口春奈が参戦！女性芸人たちに混じって泥や墨汁にまみれた貴重映像に注目。

▼世界遺産駅伝

番組開始20年目の大型企画始動！「イッテQ！」メンバーが襷をつなぎながら世界一周。世界遺産をめぐる。第一弾ではアフリカ大陸を北上！

最初に襷を託された出川と塚本が向かったのはアフリカ大陸の南西に位置するナミビア共和国。「とにかく遠い！」と出川が言うように、二人は2回のトランジットを経て、計30時間近くかけようやく到着。さらに、目的地の世界遺産・ナミブ砂漠までは車で6時間。しかし二人はそんな疲れも見せず、ナミビアならではの絶景や、珍しい動物たちを至近距離で目のあたりにし感動！地元料理にも舌鼓を打つ。

そして翌日、世界最古にして最も美しいと言われている砂漠・ナミブ砂漠に移動し、徒歩で山頂の夕日絶景ポイントへ。しかしそこに行くには、砂山を登らなくてはいけない。足元が砂で歩きにくい上に、突風で目に砂が飛んでくる。タイムリミットが迫る中必死に登る二人だが、ここで出川にまさかのハプニングが？二人は日が沈む前に山頂にたどり着き、絶景を目にすることはできるのか？そして第二区に待ち受けていたのは？

▼温泉同好会 in ニュージーランド

人気企画「温泉同好会」では、川口が新弟子に!? 女性芸人たちからは「嘘だろう？」という声が上がる中、川口が登場。しかし本人は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願のイッテＱ！なので！」とやる気満々。

まず一同は人気観光地のロトルアへ。世界有数の地熱地帯でもあるロトルアは街の至るところに温泉の源泉があり、中でもヘルズ・ゲートは泥温泉で有名。早速入浴し、美肌効果に大喜び。「気持ちいい」と言いながら顔に泥を塗りあって笑い合う。姉弟子たちに「はーちゃん」と呼ばれ、川口はさらにみんなとの距離を縮めようと大島美幸（森三中）に近づき、「親方も」とその顔に泥を！思いっきりの良さに「躊躇ねえな」と笑いが起きる。もちろん大島も黙ってはいない。しまいには全員全身泥だらけ！

ティキタプ湖では、サップに乗ってボクシング対決。「女優さんだし大丈夫？」と心配するも、実は川口はキックボクシング経験者。「みんなのこと落としてやろうと思って」と自信満々。「びびってんのはそっちだろ！」「なんだよ！」と普段聞くことのない言葉も飛び出す迫力に、よしこ（ガンバレルーヤ）は気押され、大島は泣き出してしまい？

高さ7mの過酷な激流下りでは全員が絶叫。そして墨汁風船ゲームがニュージーランドで復活！前回はいとうあさこが墨汁まみれになったが今回は？川口の負けず嫌いな一面が明らかに？

映画の撮影場所でも有名なヘアリー・フィート・ワイトモでは姉弟子たちが川口と「お芝居対決」。川口、いよいよ本領発揮か？しかし、芸人たちからはとんでもない特技や涙ながらの体当たりの演技まで飛びだし？新弟子・川口の体を張ったチャレンジや姉弟子たちとのバトルははたして?

◆出演者

内村光良、宮川大輔、森三中、イモトアヤコ、いとうあさこ、出川哲朗 ほか

◆特別ゲスト

川口春奈

◆公式Instagram

@itteq_ntv