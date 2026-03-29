俳優の井本彩花さん（22）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。「日本大学 法学部 法律学科を卒業しました」を報告し、袴姿を披露した。

井本さんは、テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーリバイス」（21年9月〜22年8月放送）で、ヒロイン・五十嵐さくらを演じたことなどで知られる。

「お仕事と学業の両立は、正直、大変でした！笑」

井本さんは「活動を始めてからも大学進学すると決めていたので、 4年で無事卒業することができて良かったです」と報告した。つづけて、「お仕事と学業の両立は、正直、大変でした！笑」といい、次のように振り返った。

「撮影終わって授業行ったり、授業終わったあと撮影だったり...試験前の勉強やレポートには毎回頭を抱えてました」

また、「来年度から正式に社会人です。4月から新たなスタートが始まる皆様、前を向いて、共にスタートしましょ！」とエールを送っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、「学位記」と花束を手に、水色の着物にグレーの袴を着用。着物には肩や袖に菊や梅などの花が描かれている。また、着物にあわせて髪をアップにしていた。

この投稿には、「おめでとうございます」「袴姿素敵です」「まさに才色兼備」「最上級にお似合い」「可愛い」といったコメントが寄せられていた。