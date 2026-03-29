次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8・Flip8」に加えて「Galaxy Z Fold8 Wide」も日本で発売へ！全販路の型番がIMEI情報に登場

次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8・Flip8」に加えて「Galaxy Z Fold8 Wide」も日本で発売へ！全販路の型番がIMEI情報に登場