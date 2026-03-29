ほぼぶっつけ本番──鎌田大地が明かす“隠し球”３-１-４-２システムの狙い【日本代表／現地発】
「えっ、どういう布陣に？ ４バック？」
スコットランドを相手に０−０で迎えた78分、日本代表はCBの瀬古歩夢、２ボランチの藤田譲瑠チマと田中碧を下げて橋岡大樹、鎌田大地、塩貝健人を投入。すると、ボランチに鎌田、FWには塩貝が配置された。
明らかに３-４-２-１システムではない。右ウイングバックの伊東純也が自陣深くまで下がってくるシーンもあり「４バック」にも見えたが、実際は鎌田がアンカーの３-１-４-２システムだった。
３CBは橋岡、谷口彰悟、鈴木淳之介、アンカーが鎌田、２列目が伊東、堂安律、三笘薫、中村敬斗、２トップが上田綺世と塩貝だった。超攻撃的な布陣で臨むと、84分、三笘、鈴木、塩貝らの連係から最後は伊東がゴールを決めてリードを奪う。結局、この１点が決勝点となり、日本は勝利を収めた。
試合後、鎌田は「練習でもあまりやらなかった布陣」と明かした。ほぼぶっつけ本番だったという。ある意味、このメンバーでの３-１-４-２システムは“隠し球”だったということか。
より攻撃的に戦って、結果的にゴールを奪えた。ワールドカップに向けて収穫になったのかを問うと、鎌田は次のように答えた。
「負けている試合、勝ちに行かないといけないゲームでは前に人数をかけたいので、良いテストができたと思います」
魅惑のタレントが揃う２列目の最大値を引き上げる意味で、３-１-４-２システムは貴重なオプションになりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
スコットランドを相手に０−０で迎えた78分、日本代表はCBの瀬古歩夢、２ボランチの藤田譲瑠チマと田中碧を下げて橋岡大樹、鎌田大地、塩貝健人を投入。すると、ボランチに鎌田、FWには塩貝が配置された。
明らかに３-４-２-１システムではない。右ウイングバックの伊東純也が自陣深くまで下がってくるシーンもあり「４バック」にも見えたが、実際は鎌田がアンカーの３-１-４-２システムだった。
試合後、鎌田は「練習でもあまりやらなかった布陣」と明かした。ほぼぶっつけ本番だったという。ある意味、このメンバーでの３-１-４-２システムは“隠し球”だったということか。
より攻撃的に戦って、結果的にゴールを奪えた。ワールドカップに向けて収穫になったのかを問うと、鎌田は次のように答えた。
「負けている試合、勝ちに行かないといけないゲームでは前に人数をかけたいので、良いテストができたと思います」
魅惑のタレントが揃う２列目の最大値を引き上げる意味で、３-１-４-２システムは貴重なオプションになりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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