リーダーとして成果を出しているのに、なぜか人がついてこない。実績も経験もあるのに、どこか器が小さいと感じてしまう。そんな違和感を抱えたことはないでしょうか。

早稲田大学ラグビー部を全国2連覇に導き、日本ラグビーフットボール協会初の「コーチのコーチ」として活躍、現在はJOCで全競技の指導者育成に携わる中竹竜二さん。毎朝5時55分から行われている「1分朝活」で語られたのは、「人の器」とは能力ではなく“物事の捉え方”であるという、意外な真実でした。

なぜ「器が大きい人」は何が違うのか

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整える短い習慣ですが、毎週月曜日は各界の第一人者をゲストにお迎えしています。

今回のゲストは、『「人の器」の磨き方』（日本能率協会マネジメントセンター）の著者であり、元早稲田大学ラグビー部監督、現在は日本オリンピック委員会（JOC）サービスマネージャーの中竹竜二さん。

成人発達理論という学問をベースに、「人間力の変容プロセス」を体系化されています。

中竹さんが最初に教えてくれたのは、「器とは、知識やスキルの量ではなく、物事の捉え方の豊かさだ」ということでした。

ポジティブになることが器を広げるのではない

成人発達理論では、成長は“グロース（直線的成長）”ではなく“ディベロップメント（発達）”と捉えます。

器は一直線に大きくなるのではなく、揺れ動きながら広がっていく。

そして誤解されがちなのは、「ネガティブをなくしてポジティブになる」ことが成長ではないという点です。

ネガティブを否定するのではなく、それも含めて受け止められるようになること。

見方を“変える”のではなく、“増やす”こと。これこそが器を広げるということなのです。参加者からは「見方を増やせば味方が増える、という言葉に目からウロコでした」という声もありました。

器を広げる人が必ずやっていること

では、どうすれば器は広がるのでしょうか。中竹さんが強調していたのは、二つです。

一つは「さらけ出すこと」。

自分の弱さやダメな部分も含めて開示する。完璧を装うのではなく、未熟さを受け入れる勇気が器を強くします。

もう一つは「アンラーン（学習の断捨離）」。

これまで正しいと信じてきた価値観を一度手放すこと。成功体験すらも捨てる覚悟を持つことです。

「嫌いな人は過去の自分かもしれない」という言葉に、多くの参加者がハッとした様子でした。器が広がるとは、自分の内側にある未熟さと向き合うことなのです。

器が大きくなると、苦しみも増える

印象的だったのは、「器が大きくなると、幸せになるだけでなく、見えなかった課題も見えるようになる」という話でした。

だからこそ、内省が必要になる。感情を言葉にする。1分日記にその日の感情を書き足すだけでも、発達は始まります。

器を磨くとは、誰かより上に立つことではありません。自分の見方を増やし、世界の解像度を上げていくこと。

リーダーシップとは、まず自分をさらけ出せる勇気なのだと、改めて実感した朝でした。