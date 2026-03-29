10人交代のテストマッチ、終盤攻撃システムに変更で狙い通りの得点、掴んだ勝利に森保監督「いい自信になった」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
森保一監督も手ごたえのある表情をみせた。「守備の固いチームに対して形を変えて、最後に得点を取れたことは自信になると思います」。日本代表は敵地グラスゴーで行ったスコットランド代表との国際親善試合に1-0で勝利。スコア以上に内容でも圧倒するゲームになった。
本番に向けたテストの意味合いを十分に感じさせる試合になった。11人が交代可能なレギュレーションで、森保監督はGK鈴木彩艶以外のフィールドメンバー10人を試合中に全員代える試合運びをみせる。さらにスコアレスだった終盤には攻撃的なシステムに変えて、得点を奪いに行った。
森保監督も「試合中に10人入れ替えながら、しっかり無失点に抑えて、最後に決めきれてよかった。選手たちが同じ絵を描いてくれて、交代しても流れを崩さずに戦ってくれた」とイレブンを評価。
「これからW杯を戦う上で違うシステム、攻撃に圧力をかけていく、守備のバランスも崩さないというところを意識して終盤チャレンジしました」と続けると、「(W杯では)五分五分で押される試合もあると思うが、前回のW杯コスタリカ戦のように引いて戦ってくる相手をどう崩すかという点で、スタートの形で2トップにして、得点を奪いにいくという点ではいい自信になった」と頷いていた。
森保一監督も手ごたえのある表情をみせた。「守備の固いチームに対して形を変えて、最後に得点を取れたことは自信になると思います」。日本代表は敵地グラスゴーで行ったスコットランド代表との国際親善試合に1-0で勝利。スコア以上に内容でも圧倒するゲームになった。
本番に向けたテストの意味合いを十分に感じさせる試合になった。11人が交代可能なレギュレーションで、森保監督はGK鈴木彩艶以外のフィールドメンバー10人を試合中に全員代える試合運びをみせる。さらにスコアレスだった終盤には攻撃的なシステムに変えて、得点を奪いに行った。
「これからW杯を戦う上で違うシステム、攻撃に圧力をかけていく、守備のバランスも崩さないというところを意識して終盤チャレンジしました」と続けると、「(W杯では)五分五分で押される試合もあると思うが、前回のW杯コスタリカ戦のように引いて戦ってくる相手をどう崩すかという点で、スタートの形で2トップにして、得点を奪いにいくという点ではいい自信になった」と頷いていた。