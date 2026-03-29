「退屈な展開」「両チームともに最終局面での質が低い」日本対スコットランドはスコアレスで前半終了。現地メディアは辛辣「スタジアムも沈静化していた」

「退屈な展開」「両チームともに最終局面での質が低い」日本対スコットランドはスコアレスで前半終了。現地メディアは辛辣「スタジアムも沈静化していた」