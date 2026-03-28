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クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説

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ゴールドカードマニアのタイジュ氏が自身のYouTubeチャンネルで「超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説」を公開した。動画では、大人気のクレジットカードである三井住友カードゴールド（NL）のメリットを認めつつも、あえてメインカードとして利用しない理由を独自の視点で解説している。



動画内でタイジュ氏は、まず同カードのポイント還元率について言及した。基本還元率は0.5%であり、年間100万円の利用で1万ポイントが付与されるため実質1.5%になると説明。しかし、「100万円を超えた瞬間から、追加1円あたりの還元率は0.5%に叩き落とされるんだ」と指摘し、利用額を気にしながら管理することのコストパフォーマンスの悪さを懸念点として挙げた。



次に、対象のコンビニや飲食店で最大20%還元となる特典についても触れた。強力なメリットであると前置きしつつ、自身が頻繁に利用する店舗では三菱UFJカードの方が効率良くポイントを貯められると説明。「自分の条件ならどれくらいの還元率になるかを冷静に見極めることが必要だ」と、生活圏に合わせたカード選びの重要性を説いた。また、SBI証券でのクレカ積立投資の還元ルールが厳しい点や、メインカードとして求める付帯保険の補償額が他社と比較して手薄である点なども理由として列挙した。



同カードにおけるVポイントの使い勝手の良さは「まさに『神』だ」と高く評価する一方で、タイジュ氏は「誰にとっても完璧なクレジットカードなどこの世には存在しない」と断言。自身のライフスタイルに合わなければ乗り換えるべきだと視聴者に提案し、「ポイントを貯めるよりも、無駄な買い物を減らすのが1番のお得」という言葉で動画を締めくくった。