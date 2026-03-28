ダンスグループ・アバンギャルディのkohanaが27日、自身のインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。



【写真】思わず二度見！三度見！おかっぱじゃない姿 かわいすぎてビックリ

はかま姿にピンクが美しい大きな花束を抱えたkohana。「大学を卒業しました」と伝え、「4年間たくさんの方に支えていただき、本当に充実した大学生活を送ることができました!! 感謝の気持ちでいっぱいです…」と思いを文字に込めた。



激しいパフォーマンスで鍛えられたスタイルの良さが際立つショットもアップ。「この経験を糧に、これからも成長していけるよう精進してまいりますので、応援よろしくお願いします」と、次なるステージを見据えて前を向いた。



アバンギャルディはバブリーダンスの生みの親である振付師のakaneがプロデュースする16人のダンスチーム。2022年に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」として世界中から人気を集めている。



卒業祝福とともに、「大学生だったんですか？」「普通に大学生だったことに驚いた」との声も。「両立とても尊敬します」と芸能活動と学業との二足のわらじをたたえるコメントのほか、「袴姿とっても可愛いですねー」「わー可愛いすぎる」「素敵なお姿」など、多くのファンが魅了されていた。



（よろず～ニュース編集部）