マイケル・キャリック体制では好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。15日には上位対決となったアストン・ヴィラを3-1で下しており、アーセナル、マンチェスター・シティに次ぐリーグ3位につけている。



『The Athletic』ではシーズン終盤、来季が見えてきたこのタイミングで、夏の移籍市場での動きに注目している。



その中でスポットライトが当たったのはCFだ。現在ベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ジョシュア・ザークツィー、チド・オビの4選手がトップチームに所属している。





ただ、オビはまだまだ若い選手で、ザークツィーはほとんど出番を得られていない。クーニャはサイドでの起用が多くなっており、ザークツィーの去就次第では補強の可能性もあると同メディアは予想している。現在レンタル移籍でユナイテッドを離れているラスムス・ホイルンドはナポリへの完全移籍が濃厚とされている。その中で『Team Talk』によると、ユナイテッドはバルセロナのスペイン代表FWフェラン・トーレスの獲得の機会を与えられたという。バルセロナは財政難を緩和するためにトーレスの売却を検討している。トーレスは2020年から22年までマンチェスター・シティに在籍しており、今季のバルセロナではCFとしてリーグ戦で12ゴールを挙げているが、契約は2027年までとなっており、延長の話は聞こえてこない。そのため契約が残り1年となる夏の移籍市場が売却のタイミングとなる。