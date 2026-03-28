タレントの神田うのが28日、自身のインスタグラムを更新し、51歳の誕生日を迎えたことを報告。大親友とのお祝いショットを公開した。

「本日お誕生日 レベル51になりました 昨夜のバースデーイヴは憲ちゃん達がお祝いしてくれました」とバースデーケーキを前にした歌手・美川憲一とのショットを投稿。「前日まで2日連続での地方コンサートを終えてお祝いディナーしてくれた憲ちゃん 体力的にもお元気に復活してくれて本当に嬉しいです どうもありがとう 10代で出会ってから毎年欠かさずお互いのお誕生日をこうして30年以上に渡りお祝いし合える事に感謝です」と感謝をつづった。

都内の高級イタリアンレストランのおいしそうな料理の数々も披露。伝説のゲイボーイ“吉野ママ”こと吉野寿雄さんからもお祝いしてもらったそうで、「95歳のよし子ちゃん（吉野のママ）からもお祝いして頂く中で、まだ51歳!?もう51歳!?と両方の見方がありますが、自分的にはもう51なんだからもっと大人にならなくては 理想の51歳とは程遠いな…とか、でもまだ51歳なんだからこれからしっかり学んでいけばいいんだ とかwまあ、色々な思いでございまするwww」と思いをつづる。

「51歳は成長が凝縮された51（濃い）歳にしていけるよう精進して参ります」と意気込みを明かし、「皆様 51歳の神田うのもどうぞ宜しくお願い申し上げます」とメッセージ。

この日身に付けた華やかなドレスとジュエリーは「過去に憲ちゃんから贈って頂いた美川コーデ」と明かした。