Netflixは、新作アニメ「だんでらいおん」を4月16日より独占配信する。

「だんでらいおん」は、「銀魂」などで知られる空知英秋氏の漫画家デビュー作品を原作とするアニメ。原作は読み切り作品だが、オリジナルのシリーズアニメとして展開する。

「AnimeJapan 2026」のステージでは、主人公・丹波鉄男役の小林親弘さん、黒鉄美咲役の潘めぐみさんが登場。配信日や新たなポスターが発表されたほか、新たに杉田智和さん、阪口大助さん、釘宮理恵さんなど、アニメ「銀魂」の彷彿とさせるようなキャスト陣が発表された。

キャスト

小林親弘（丹波鉄男役）

潘めぐみ（黒鉄美咲役）

宮野真守（京河正樹役）

井上和彦（京河大吾郎役）

小野賢章（京河雄一役）

小野友樹（京河進次役）

杉田智和（きく組班長（覆面男）役）

三木眞一郎（フリー磯部役）

立木文彦（縞豚の男役）

千葉進歩（内藤為助役）

日野聡（犬山役）

釘宮理恵（麻子（黒鉄美咲の母）役）

阪口大助（レイモンド本田（博士）役）

井上喜久子（正樹の母役）

くじら（猪俣役）

(C)Hideaki Sorachi/SHUEISYA