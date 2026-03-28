空知英秋氏原作、アニメ「だんでらいおん」は4月16日配信【#AJ2026】杉田智和さん、阪口大助さん、釘宮理恵さんなど「銀魂」メンバーも出演決定
【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト
小林親弘（丹波鉄男役）
Netflixは、新作アニメ「だんでらいおん」を4月16日より独占配信する。
「だんでらいおん」は、「銀魂」などで知られる空知英秋氏の漫画家デビュー作品を原作とするアニメ。原作は読み切り作品だが、オリジナルのシリーズアニメとして展開する。
「AnimeJapan 2026」のステージでは、主人公・丹波鉄男役の小林親弘さん、黒鉄美咲役の潘めぐみさんが登場。配信日や新たなポスターが発表されたほか、新たに杉田智和さん、阪口大助さん、釘宮理恵さんなど、アニメ「銀魂」の彷彿とさせるようなキャスト陣が発表された。
キャスト
小林親弘（丹波鉄男役）
潘めぐみ（黒鉄美咲役）
宮野真守（京河正樹役）
井上和彦（京河大吾郎役）
小野賢章（京河雄一役）
小野友樹（京河進次役）
杉田智和（きく組班長（覆面男）役）
三木眞一郎（フリー磯部役）
立木文彦（縞豚の男役）
千葉進歩（内藤為助役）
日野聡（犬山役）
釘宮理恵（麻子（黒鉄美咲の母）役）
阪口大助（レイモンド本田（博士）役）
井上喜久子（正樹の母役）
くじら（猪俣役）
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