アンガールズ山根「10歳娘とデート」長女の姿公開で反響続々「美人オーラすごい」「スタイル抜群ファミリー」
【モデルプレス＝2026/03/28】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が3月26日、自身のInstagramを更新。10歳の娘とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】1児の父・49歳芸人「スタイル抜群」10歳長女の後ろ姿公開
山根は「10歳娘とデート。大きくなったなぁ」とつづり、セサミストリートのキャラクターストアなどへ出かけた写真を複数枚投稿。成長した長女の後ろ姿を公開している。また山根は、「ベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこの前みたい。成長のスピードよ」と思い出を振り返っている。
この投稿にファンからは「美人オーラすごい」「スタイル抜群ファミリー」「大きくなったね」「娘さんとデートなんて素敵」「一緒に過ごせる時間って大切だよね」「良いお父さん」「娘さん絶対美人」など反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の父・49歳芸人「スタイル抜群」10歳長女の後ろ姿公開
◆ アンガールズ山根、娘とのデート写真公開
山根は「10歳娘とデート。大きくなったなぁ」とつづり、セサミストリートのキャラクターストアなどへ出かけた写真を複数枚投稿。成長した長女の後ろ姿を公開している。また山根は、「ベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこの前みたい。成長のスピードよ」と思い出を振り返っている。
◆アンガールズ山根の投稿に反響
この投稿にファンからは「美人オーラすごい」「スタイル抜群ファミリー」「大きくなったね」「娘さんとデートなんて素敵」「一緒に過ごせる時間って大切だよね」「良いお父さん」「娘さん絶対美人」など反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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