国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）にて、春の恒例イベント「フラワーフェスティバル2026」が開催されます。期間中は、ナノハナを皮切りにサクラ、チューリップ、ネモフィラなど、色鮮やかな春の花々が次々と見頃を迎えます。週末にはシャボン玉が舞う幻想的な演出や、航空自衛隊による野外コンサートなど、多彩な催しが予定されており、春のおでかけシーズンにぴったりのイベントとなっています。本記事では、見どころや限定グルメに加え、アクセス面などをご紹介します。

次々と見頃を迎える春の花々、絶景リレーを楽しもう

【2026年最新】フラワーフェスティバル2026 開催ポイントをまとめ

・開催期間: 2026年3月20日 〜 5月24日

・花の絶景リレー（見頃予想）:ナノハナ・サクラ：〜4月中旬 、チューリップ：4月上旬〜中旬、ネモフィラ：4月中旬〜5月中旬、シャーレーポピー：5月上旬〜下旬

・目玉イベント:シャボン玉演出（4/2, 4/25, 5/16）、空自コンサート（4/29）

・便利なアクセス: JR青梅線「西立川駅」下車、西立川口から徒歩すぐ



フラワーフェスティバル2026は、3月20日(金祝)〜5月24日(日)までの約2ヶ月間にわたって開催されます。広大な園内では、時期を変えて様々な花が咲き誇るため、何度訪れても新しい景色に出会えるのが特徴です。

主な花の見頃と規模は以下の通りです。

▼ナノハナ（約25万本）：2月下旬〜4月中旬



ナノハナ（過去の様子）／場所：原っぱ東花畑・原っぱ南花畑

▼サクラ（約1,500本）：3月下旬〜4月中旬

ソメイヨシノ（過去の様子）／場所：桜の園・旧桜の園など

▼チューリップ（260品種25万球）：4月上旬〜中旬

チューリップ（過去の様子）／場所：渓流広場・チューリップガーデン

▼ネモフィラ（20万本）：4月中旬〜5月中旬

ネモフィラ（過去の様子）／場所：原っぱ西花畑

▼ブーケガーデン（約20品種10万本）：4月中旬〜5月下旬

ブーケガーデン（過去の様子）／場所：ハーブの丘

▼シャーレーポピー・カスミソウ（180万本）：5月上旬〜下旬

シャーレーポピー（過去の様子）／場所：花の丘

今年は全体的に例年より開花が早まる可能性が高いとのことなので、お出かけ前に公式ホームページの「花だより」で最新の開花状況をチェックすることをおすすめします。

注目の撮影イベントや「春の推しグルメ」

フェスティバル期間中は、花の魅力をさらに引き立てるイベントが目白押しです。

シャボン玉が舞う！フォトジェニックな撮影イベント

毎年大人気なのが「シャボン玉のフォトジェニックタイム」です。花畑にたくさんのシャボン玉が飛ぶ幻想的な風景は写真映え間違いなし。

・4月2日：旧桜の園（サクラ）

・4月25日：ハーブの丘（ブーケガーデン）

・5月16日：花の丘（シャーレーポピー）

各日2回開催されます。

さらに、カメラ好きにはたまらない「早朝撮影会」も実施されます。4月3日(金)と5日(日)の朝7時30分から、100名限定で開園前に入園でき、人が少ない園内でじっくりと撮影を楽しむことができます（事前予約制・有料）。

散策の合間に味わう「春の公園推しグルメ」

散策の合間には「春の公園推しグルメ」でしょうか。オカカフェでは「春のピクニックボックスセット（1,900円）」、ふれあい広場レストランでは「海老とアボカドサラダの春野菜ベーグルサンド（900円）」など、春らしさ満点のテイクアウトメニューが提供されます。立川産“やわらとん”を使用した「メンチカツ弁当（1,100円）」も、しっかり食べたい方におすすめです。

イメージ

アプリで楽しむデジタル体験

公園公式アプリ「GO! 昭和記念公園」を活用し、サンエックスのキャラクター「ころころコロニャ」たちが花を紹介したり、アトラクションで遊べます。

鉄道アクセスと航空ファン必見のイベント

国営昭和記念公園へのお出かけで非常に便利なのが、JR青梅線の西立川駅です。

西立川口のゲートは駅からすぐの場所（西立川駅⇒西立川口ゲート）にあり、都心（東京駅や新宿駅）からのアクセスは抜群です。休日のプチトリップとして、渋滞を気にせず電車でふらっと訪れることができるのは大きな魅力と言えるでしょう。

また、航空・自衛隊ファンにぜひ注目していただきたいのが、4月29日(水祝)に開催される「みどりのフィールドコンサート」です。ふれあい広場にて、航空自衛隊航空中央音楽隊による人気の野外コンサートが実施されます。美しい緑の中でプロフェッショナルな吹奏楽の生演奏を堪能できる、見逃せないイベントです。ちなみに2026年は「昭和改元100周年」という節目の年でもあり、公園の歴史に思いを馳せながら散策するのも一興です。

「フラワーフェスティバル2026」は、ただ花を眺めるだけでなく、音楽、演出、グルメを通じて五感で春を体感できるイベントです。昭和改元100周年 という特別な年に、サクラからポピーへと続く 色彩のバトン を追いかけてみませんか。週末に舞うシャボン玉 や、空高く響く 航空自衛隊の生演奏は、きっとあなたの2026年を彩る最高の思い出になるはずです。

開花状況は日々変わりますので、お出かけ前には公式サイトの「花だより」をチェックすることをお忘れなく。西立川駅からすぐの「花の楽園」が、あなたをお待ちしています。

（画像：一般財団法人 公園財団）

鉄道チャンネル編集部

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