アイドルグループ「B&ZAI」の本高克樹（27）が3月26日、早稲田大学大学院創造理工学研究科の経営システム工学専攻の博士後期課程を修了した。本高は、STARTO社（旧ジャニーズ）所属初の博士（工学）の学位を取得し、“修士”の学位を持つ、Snow Man阿部亮平（32＝上智大学大学院理工学研究科）を超える高学歴タレントに……。

【もっと読む】ジャニーズ所属でも安泰なのか？ 嵐・櫻井翔、Sexy Zone菊池風磨…慶応三田会の結束は

本高は、2011年に中学生で旧ジャニーズ事務所に所属し、高校受験で早大高等学院に進学。学部から9年も工学の研究を続けた秀才でもあり、ジュニアファンからは“イケメン”として評されていながら、旧ジャニオタからの評判はそれほど芳しくない。

「22年の『7 MEN 侍』時代に、ジュニアでありながら、週刊文春で元『乃木坂46』メンバーとの熱愛と路上キス、さらにクイズバラエティー番組『東大王』出演の元東大生との二股交際が報じられました。それ以前の19年ごろにも、寝顔写真流出騒動もありましたから。事務所としては、本高さんの卒業後のこれから、スノーマン阿部さんのようにMC業での活動も視野に入れているのでしょう。ただ、過去のイメージに加え、現在もクイズ番組には出演していますが、いまひとつタレントとしては爪痕を残せていないことが懸念されています」（アイドル誌ライター）

学業が多忙だったからか、スキャンダルが影響したのかは不明ながら、「7 MEN 侍」解散後に所属した「B&ZAI」も、ジュニア内アイドルといった立ち位置でデビューには至っていない。アラサーの年齢からも、「アイドルからスタート社の社員に転向しては」との声も上がる。

「本高さんの研究テーマは『ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究』。ライブ・エンタメ市場のチケット販売における研究で、22年の修士時代には不正転売防止のための最適なチケット割り当てシステムについての提案を発表し、同年の日本経営工学会の秋季大会で表彰されています。研究者からは博士課程で取得するテーマなのかという疑問の声もありますが、まさしくタレント向きの研究でしょう。将来的に所属事務所の幹部として活躍できるスキルでもある。同社の所属グループのチケットは転売やファンクラブの多名義問題を抱え、平等にチケットを分配してほしいファンからは応援の声がある一方、研究内容に複雑な反応を見せるファンも散見されます」（前出のライター）

研究の成果は生かされるのか。

◇ ◇ ◇

嵐の櫻井翔は慶大、timeleszの篠塚大輝は一橋大……旧ジャニーズ事務所出身の高学歴タレントについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。