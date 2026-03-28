焼きたて塩パンとベーグルが楽しめる！ MUUN Seoul「原宿本店 ベーカリーリニューアル」

記事ポイント 韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が焼きたてベーカリー専門店にリニューアル北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用した看板「塩パン」が280円白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感を楽しめる新しいベーカリー体験 韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が焼きたてベーカリー専門店にリニューアル北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用した看板「塩パン」が280円白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感を楽しめる新しいベーカリー体験

韓国カフェ「MUUN Seoul」の原宿本店が、焼きたてパンを主軸としたベーカリー専門店にリニューアルオープンしています。

独自の熟成製法とこだわりのバターブレンドで仕上げるパンは、香り・食感・余韻にまでこだわった一品です。

塩パンやベーグルを中心に、季節の素材を生かしたラインナップも楽しめます。

MUUN Seoul「原宿本店 ベーカリーリニューアル」

店舗名：MUUN Seoul 原宿店（本店）営業時間：9:00〜18:00定休日：火曜日（祝日の場合は営業、振替休業）

MUUN Seoulは、韓国語で”ドア”を意味する「ムン」に由来する店名を持つカフェです。

2019年の創業以来、韓国の空気感を五感で楽しめる空間を届けています。

今回のリニューアルでは、自然素材を活かした古民家風の内装から、白を基調としたミニマルで洗練された空間へと一新されています。

光や余白を大切にした設計により、訪れる人それぞれが心地よく過ごせる時間が広がります。

ドリンクのオーダー用紙は自分で選ぶ楽しさを感じられるデザインで、テイクアウト用のショッピングバッグも用意されています。

看板メニュー「塩パン」と豊富なバリエーション

看板メニューは、外はカリッと中はじゅわっとバターが広がる食感が特徴の「塩パン」（280円）です。

北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用し、シンプルながらも素材の風味が際立つ一品に仕上がっています。

「もち塩パン」（380円）は、同じく北海道産よつ葉の発酵バターとゲランドの塩を使い、あんこともちを丸ごと包み込んだ新感覚のパンです。

塩味と甘さが絶妙に重なり合い、とろけるような食感が楽しめます。

バリエーションも充実しており、トリュフの香りが贅沢な「トリュフ塩パン」（380円）や、明太子と海苔の香ばしさが相性抜群の「明太のり塩パン」（480円）が揃っています。

「たまご＆ルッコラ塩パン」（530円）はたまごのコクとルッコラの爽やかな風味で満足感のある惣菜系の一品です。

「ハニーガーリックバター塩パン」（480円）は、はちみつの甘さとガーリックバターのコクが特徴の人気商品となっています。

もちもち食感の「ベーグル」ラインナップ

塩パンに加えて、ベーグルも充実のラインナップで展開しています。

「チーズたっぷりオリーブベーグル」（380円）は、香ばしいオリーブとたっぷりのチーズでコクのある食べ応えが魅力です。

スパイシーな味わいを求める方には「ピリ辛ペパロニハラペーニョベーグル」（350円）が用意されています。

「にら＆ベーコンクリームチーズ」（430円）は、にらとベーコンの風味にクリームチーズのコクが合わさった満足感のある惣菜ベーグルです。

デザート系では「ピスタチオ＆いちごベーグル」（630円）や「季節のフルーツベーグル」（650円）など、華やかなメニューも楽しめます。

横浜店でも焼きたてベーカリーを展開

MUUN Seoulは原宿本店に加え、横浜店も展開しています。

横浜店では韓国トレンドを感じられるクロワッサンやデニッシュなど、すべて店内で焼き上げるベーカリーカフェとして営業しています。

営業時間は11:00〜21:00（ラストオーダー20:30）で、定休日はありません。

2026年3月20日には、原宿本店のリニューアルオープンを記念して先着100名に塩パンが無料で配布されました。

北海道産発酵バターとゲランド産の塩にこだわった本格的な焼きたてパンが味わえます。

塩パンからベーグルまで幅広いラインナップが揃い、季節ごとに新しいメニューも登場します。

白を基調とした洗練された空間で、韓国の空気感とともに焼きたてパンの香りに包まれるベーカリー体験ができます。

MUUN Seoul 原宿本店ベーカリーリニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. MUUN Seoul原宿本店の営業時間と定休日は？

A. 営業時間は9:00〜18:00で、定休日は火曜日です。

祝日の場合は営業し、振替休業となります。

Q. 看板メニューの塩パンの価格はいくら？

A. MUUN Seoulオリジナル塩パンは280円です。

北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用しています。

Q. テイクアウトはできる？

A. テイクアウト用のショッピングバッグが用意されており、自宅でもさまざまなパンを楽しめます。

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