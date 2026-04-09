知人女性から慰謝料の名目で現金33万円を脅し取ったとして、名古屋市中川区に住む58歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、中川区の会社員・坪井正美容疑者(58)です。警察によりますと、坪井容疑者は去年12月、知人女性(45)の頭を杖で複数回殴るなどした上、「慰謝料30万円払え」などと脅迫して現金33万円を脅し取った疑いが持たれています。女性の夫から「妻がケガをしている」と警察に通報があって事件が発覚し、坪井