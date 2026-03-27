今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、仕事復帰した。

2年2カ月ぶりの公の場。ライブの最後に相方の井戸田潤（53）と特別出演した。大歓声と拍手に迎えられると目を潤ませ、万感の表情を浮かべながら何度も頭を下げた。小沢がいきなりネタに入ろうとすると、井戸田は「いきなりネタ入れんの？！」とすかさずツッコミ。涙を流す観客も見られた一方で、同窓会をテーマにした漫才をコンビで披露すると、続けざまに爆笑を誘った。漫才を終えた小沢は「楽しかった。人前でしゃべるのは久しぶりで」と安堵（あんど）の表情。井戸田も「コンビとしての仕事はまだ決まってませんが、今後ともよろしくお願いします」と観客に頭を下げた。

このイベントは「コント赤信号」の渡辺正行（70）が立ち上げたお笑いライブ。スピードワゴンとして若手時代に出演し、小沢自身は23年から渡辺とともに司会を担当している思い入れの深い公演だ。渡辺は舞台上で小沢と対面すると感極まって涙。小沢も目を真っ赤にしながら渡辺と抱き合い「待たせたな！」と声をかけて、再び大きな拍手を浴びた。

小沢は出演に先立って都内の所属事務所を訪問。集まった約40人の報道陣に「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と一礼した。