「外す方が難しかった」逆転ゴール。途中出場の大迫勇也が大仕事「落ち着いて決められて良かった」【神戸】
大迫勇也が試合を決定づけた。
３月27日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節（延期分）で、３位のヴィッセル神戸は７位のサンフレッチェ広島とホームで対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
ベンチスタートとなった大迫は後半開始と同時に投入されると、１−１のタイスコアで迎えた90＋４分に結果を残す。
左サイドからのクロスにファーサイドで反応した広瀬陸斗のヘディングシュートがポストを叩くと、そのこぼれ球にいち早く反応。左足で押し込み、決勝ゴールを奪ってみせた。
試合後のフラッシュインタビューで、自身のゴールシーンを問われた大迫は「外す方が難しかったので。落ち着いて決められて良かった」と振り返る。
今季はここまで思うように出番を得られず、いずれもPK戦負けだった直近２試合もメンバー外だった。背番号10は「しっかりと結果だけを出そうと思って、後半から入った。本当にその通りに結果が出て良かった」と安堵する。
広島を下して勝点３を手にした神戸は首位に浮上。それでも大迫は「最後の試合が終わった時に１位になっているのが一番大事なので。積み重ねて、自然と自分たちの力を出していけば、首位に立てると思うので、引き続き頑張っていきたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足で押し込んだ！ 大迫勇也の決勝弾！
３月27日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節（延期分）で、３位のヴィッセル神戸は７位のサンフレッチェ広島とホームで対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
ベンチスタートとなった大迫は後半開始と同時に投入されると、１−１のタイスコアで迎えた90＋４分に結果を残す。
左サイドからのクロスにファーサイドで反応した広瀬陸斗のヘディングシュートがポストを叩くと、そのこぼれ球にいち早く反応。左足で押し込み、決勝ゴールを奪ってみせた。
今季はここまで思うように出番を得られず、いずれもPK戦負けだった直近２試合もメンバー外だった。背番号10は「しっかりと結果だけを出そうと思って、後半から入った。本当にその通りに結果が出て良かった」と安堵する。
広島を下して勝点３を手にした神戸は首位に浮上。それでも大迫は「最後の試合が終わった時に１位になっているのが一番大事なので。積み重ねて、自然と自分たちの力を出していけば、首位に立てると思うので、引き続き頑張っていきたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足で押し込んだ！ 大迫勇也の決勝弾！