Ayumu Imazuが、5月13日に発売する2ndアルバム『CLASSIC』の収録曲より、「Home」を4月3日に先行配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、プロデューサーにMONJOEを迎え、Ayumu Imazu自身の過去の心境をテーマにした温かさとエモーショナルさを併せ持つサウンドが印象的な一曲になっているという。なお、本楽曲のジャケットも本日公開となった。

ジャケット写真

2ndアルバム『CLASSIC』は、Jeep AVENGER 4xe HYBRID CMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなどのプロデューサー陣が参加している。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの現在地と進化を存分に感じられる全10曲を収録した作品に仕上がっているとのことだ。

初回限定盤は、2025年11月に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞のライブ映像が全18曲、フルサイズ126分をオーディオコメンタリー付きでDVDに収録。さらに全60ページの撮り下ろしフォトブックも付属している。早期予約特典としてアルバムリリース記念イベント＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party？に参加できるキャンペーンの実施も決定しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️2ndアルバム『CLASSIC』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/ 初回限定盤 通常盤 UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ○通常盤（CDのみ）

価格：3,630円（税込）品番：TYCT-60264 ○初回限定盤（CD＋DVD＋フォトブック全60P）

価格：7,700円（税込）品番：TYCT-69386

※デジパックトールサイズ仕様 ○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ※受付終了

（CD＋Blu-ray＋Tシャツ＋ステッカーセット＋A4サイズBOX）

価格：12,980円（税込）品番：PDCV-1253 ▼収録内容

＜CD＞

M1.CLASSIC

M2.Bassline

M3.GG

M4.Sugar Rush

M5.Jetlag Romance

M6.MISS INTERNATIONAL

M7.BOUNCE BACK

M8.Elevate

M9.OTHER SIDE

M10.Home ＜Blu-ray / DVD＞

「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」映像全曲収録（オーディオコメンタリー付き）

1.Tangerine

2.ACCHI KOCCHI

3.PARADISE

4.HONEYCOMB

5.Obsessed

6.Medley (THRIFTED - 薔薇色の夜 - Lover)

7.Butterfly

8.Lonely Boy

9.Sunshower

10.あなたといたい

11.ATARI

12.BANDAGE

13.Medley (Unpredictable - Don’t Mind Me - LIVE IT UP! )

14.Light Up

15.Superstar with Dancers

16.HOWL

（Encore）

17.Where Do We Go!

18.Colors ▼封入特典

シリアルナンバー入り応募抽選券

※シリアルナンバー入り応募抽選券は初回出荷分のみ封入

※特典内容は後日発表いたします ▼早期予約特典

2ndアルバム『CLASSIC』のリリースを記念して、「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」の開催が決定しました！発売に先駆けて、ニューアルバム『CLASSIC』をAyumu Imazuと一緒に楽しみましょう。予約対象期間内に配布対象ショップにてAyumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』をご予約購入いただくと、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付いたします。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募いただけます。ご応募いただいた方から抽選で「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」へご招待いたします。 ○＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞詳細

開催日程：2026年5月2日（土）開場12:30／開演13:00

開催場所：都内某所

イベント内容：Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』試聴＆トーク ▼一般店外付け購入特典

初回限定盤：スマホサイズステッカー TYPE-A

通常盤：スマホサイズステッカー TYPE-B

※「スマホサイズステッカーは、TYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表いたします。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

◾️「Bassline」

2026年3月6日（金）リリース

配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/BasslinePR

◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞ 日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)

会場：広島 LIVE VANQUISH

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）

TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：Zepp Nagoya

お問い合わせ：キョードー東海

TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み) 日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

お問い合わせ：SOGO TOKYO

TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00) 日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)

会場：熊本 B.9 V1

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：DRUM LOGOS

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)

会場：Rensa

お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30) 日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)

会場：神戸 Harbor Studio

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) 日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：札幌 PENNY LANE 24

お問い合わせ：ミュージックファン

TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00) 日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：なんばHatch

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) ▼チケット受付

ぴあ：https://w.pia.jp/t/ayumuimazu-tour2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/ayumuimazu/

イープラス：https://eplus.jp/ayumuimazu/

CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/ayumu_imazu_aichi/

サウンドクリエーター無料会員先行：https://www.sound-c.co.jp/ticket/pre-sale/ ▼チケット料金

【ライブハウス】

スタンディング：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 【Zepp / なんばHatch】

スタンディング：7,500円（税込）

2階指定席：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 ▼注意事項

※雨天決行／荒天中止

※開催時間は若干前後する可能性がございます。

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。

※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

貴重品は各自で管理してください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

不正な転売チケットでの入場は不可となります。

※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。