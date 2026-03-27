Shinichi Atobe、セルフ・レーベルから初となるアルバム「Silent Way」リリース。5月18日には二部構成のリリースライブを開催

時代の評価軸を静かにすり抜けながら、現在進行形で更新を続ける孤高の電子音楽家【Shinichi Atobe】。セルフ・レーベルのPlastic ＆ Soundsから初となるアルバム「Silent Way」を3月27日（金）にリリース。また、5月18日（月）には WWWにて二部構成のリリースライブを開催することが決定した。

「Silent Way」は、ディープハウスとダブテクノのスペクトラムを、彼ならではの濃密でパーソナルなテーマの中に落とし込み“長尺作品”としての評価をさらに確固たるものにしている。

しなやかで官能的なハウスの最も純粋な流れと催眠的なテクノを軸に、霞がかったアンビエントやビートダウン調のグルーヴが巧みに差し込まれている。

彼特有の空力的なグルーヴ感と、移ろいやすくもざらついたテクスチャーの融合を絶妙に中和する全10曲69分に及ぶ現在地となる。

本公演では、新作「Silent Way」のライブセットに加え、Minna-no-Kimochi x WWWで開催されたニューイヤー・パーティーでエクスクルーシブで披露された不朽のクラシック「Heat」のライブセットが再演される。

【作品情報】

Shinichi Atobe「Silent Way」2026.03.27 Release | DDJB-91267 (P&S003) | JAN 4543034054114Released by Plastic ＆ Sounds | AWDR/LR2https://ssm.lnk.to/SilentWay *COLORED VINYL 2LP (5,900Yen+Tax) 2026.04.24 Release

Sounds：Shinichi AtobeMastering ＆ Cutting：Rashad BeckerPhoto：Yusuke YamataniDesign：Satoshi Suzuki

【公演情報】

Shinichi Atobe - ‘Silent Way’ Release Livefeaturing ‘Heat’ set.

【日程】2026年5月18日（月）【会場】WWW【出演】Shinichi Atobe【時間】OPEN／START 18:30／19:30【料金】ADV. ￥3,500／U25 ￥2,500／DOOR ￥4,000 (税込／オールスタンディング／ドリンク代別)前売チケット：3月27日（金）19:00発売【e+】https://eplus.jp/silentway/【RA】https://ja.ra.co/events/2398084【LivePocket】https://livepocket.jp/e/silentway

※U25：公演日に25歳以下の方が対象のチケット。当日受付にて年齢の確認出来る写真付きのIDを提示。提示がない場合は通常前売り価格との差額の支払いが必要。LivePocketのみでの販売。

【問い合わせ】WWW 03-5458-7685【公演詳細】https://www-shibuya.jp/schedule/019664.php