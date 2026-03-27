約2,500円で雇える「クールな用心棒」。Colemanのカラビナで、チャリも旅の荷物も守り抜く
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年3月27日は、自転車やバイク、サドル・ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなどはもちろん、アウトドアやキャンプでも活躍する、Coleman（コールマン） の「暗証番号式ケーブル付きカラビナロック」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
伸縮自在な自転車の盗難対策、コールマンのカラビナロックが11％オフ！
手のひらサイズで持ち運びやすく、コイル式のケーブルで手軽に自転車本体やがサドル、ヘルメットなどの盗難対策ができる、Coleman（コールマン） の「暗証番号式ケーブル付きカラビナロック」が、現在Amazonで11％オフに！
カラビナ形状のため、バッグやベルトループに装着して持ち運べるのもポイント高し。
自転車のサドルやヘルメット、自転車本体の簡易ロックに適していますが、その他様々なシーンで幅広く活躍してくれます。
本体重量が105gと軽量、必要なときにすぐ使える機動性の高さが特長ですよ。
伸縮ケーブルと4桁ダイヤルで柔軟に使える設計
伸縮性のあるコイルケーブルを採用。対象物や固定場所に応じて長さを調整でき、複数のアイテムをまとめてロックすることも可能。もちろんカラビナ単体でも使用できます。
4桁ダイヤルは任意の番号に設定可能で、設定後の変更にも対応。鍵を持ち歩き・紛失の心配もなし。緊急事態でも臨機応変に番号が変えられるのは便利ですね。
＞＞Colemanのセールアイテム一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2026年3月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp