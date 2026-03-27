こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月27日は、自転車やバイク、サドル・ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなどはもちろん、アウトドアやキャンプでも活躍する、Coleman（コールマン） の「暗証番号式ケーブル付きカラビナロック」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Coleman(コールマン) 自転車 カラビナロック ケーブルロック コイルロック 約90センチ 4桁マイセット ダイヤル式 暗証番号 設定可能 盗難防止 キーホルダー 軽量 コンパクト 携帯 ストラップ バイク ヘルメット ヘルメットロック ワイヤー アウトドア キャンプ おしゃれ ストリート 登山 旅行 キャリー 85706 2,503円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

伸縮自在な自転車の盗難対策、コールマンのカラビナロックが11％オフ！

手のひらサイズで持ち運びやすく、コイル式のケーブルで手軽に自転車本体やがサドル、ヘルメットなどの盗難対策ができる、Coleman（コールマン） の「暗証番号式ケーブル付きカラビナロック」が、現在Amazonで11％オフに！

カラビナ形状のため、バッグやベルトループに装着して持ち運べるのもポイント高し。

自転車のサドルやヘルメット、自転車本体の簡易ロックに適していますが、その他様々なシーンで幅広く活躍してくれます。

本体重量が105gと軽量、必要なときにすぐ使える機動性の高さが特長ですよ。

伸縮ケーブルと4桁ダイヤルで柔軟に使える設計

伸縮性のあるコイルケーブルを採用。対象物や固定場所に応じて長さを調整でき、複数のアイテムをまとめてロックすることも可能。もちろんカラビナ単体でも使用できます。

4桁ダイヤルは任意の番号に設定可能で、設定後の変更にも対応。鍵を持ち歩き・紛失の心配もなし。緊急事態でも臨機応変に番号が変えられるのは便利ですね。

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なお、上記の表示価格は2026年3月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp