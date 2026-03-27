「いい感触がある」豪快な一撃で今季初得点！ 柏の23歳MFが “らしさ”を取り戻した要因。プロ２年目で背負う責任と成長の日々「もっと違いを出していかないと」

「いい感触がある」豪快な一撃で今季初得点！ 柏の23歳MFが “らしさ”を取り戻した要因。プロ２年目で背負う責任と成長の日々「もっと違いを出していかないと」