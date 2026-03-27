「勝ったという事実が最も重要」勝てば日本とW杯で対戦、3大会連続W杯へ王手のポーランド代表FWレヴァンドフスキはPO決勝へ意気込み

「勝ったという事実が最も重要」勝てば日本とW杯で対戦、3大会連続W杯へ王手のポーランド代表FWレヴァンドフスキはPO決勝へ意気込み