WIND AND SEA、8周年コレクション発売。スクリプトロゴ復刻や一点物のリワークも

WIND AND SEA（ウィンダンシー）は2026年にブランド設立8周年を迎えるにあたり「WIND AND SEA 8th Years Collection」を発表した。

2018年のブランド設立当初に展開していた初代デザインをベースに、ネオンカラーで再構築したアイテムが登場。ブランドの象徴であるスクリプトロゴも復刻し、原点を現代的な視点でアップデートしたコレクションとなっている。

さらに本コレクションではヴィンテージアイテムをベースに再構築した、すべて一点もののリワークプロダクトも展開。それぞれ異なる個性を持つ特別なアイテムとして、過去と現在が交差する新たな価値を提案する。

2026年3月28日（土）より、WIND AND SEA TOKYO、WIND AND SEA OSAKA、WIND AND SEA HANKYU UMEDAで発売され、29日（日）には公式オンラインストアで抽選発売を実施。 なお、リワークアイテムはTOKYO店のみで取り扱う。

【発売情報】

「WIND AND SEA 8th Years Collection」

◼︎店舗発売2026年3月28日（土）

WIND AND SEA TOKYO東京都渋谷区神南1-9-10 番匠ビル1F

WIND AND SEA OSAKA大阪府大阪市西区南堀江1-21-9 南堀江ビル1F

WIND AND SEA HANKYU UMEDA⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町8-7 阪急うめだ本店 8F

◼︎オンライン発売2026年3月29日（日）公式オンラインストアにて抽選販売https://windandsea.jp/

※リワークアイテムはWIND AND SEA TOKYOのみで取り扱い。