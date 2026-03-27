人気レースクイーンの有栖未桜（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを公開した。

「1年ぶりの誕生日を迎えましたっっ 今年も挑戦し続ける1年にします！！！！その中でも挑戦できる環境が当たり前じゃない事を忘れずに感謝の気持ちを持ちながら笑顔で頑張りますっっ」と抱負。

バースデーケーキと花束を手にしている写真をアップし「今年も一緒に思い出たくさん作ろうね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「みおち誕生日おめでとう！！」「可愛いなぁ〜〜〜」「素敵な一年に」「朝イチ良い笑顔の写真、ありがとう」「幸せな一年になりますように」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。