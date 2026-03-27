将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、34）が挑む棋士編入試験第3局が3月27日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で現在対局中だ。試験官は生垣寛人四段（22）が勤めている。注目の一戦は、福間女流五冠の先手で中飛車の出だしとなった。

【中継】福間女流五冠VS生垣四段 注目の試験（生中継中）

試験は若手棋士5人と対戦する五番勝負。3勝を挙げれば合格となるが、福間女流五冠は第1局では山下数毅四段（17）に、第2局は片山史龍四段（21）に敗れて後がない状況となっている。2度目の受験で史上初の女性の棋士誕生へ、崖っぷちから巻き返しを図ることができるか。

注目の一戦は、福間女流五冠の先手で中飛車の出だしに。ABEMAで解説を務める門倉啓太六段（38）は、「福間女流五冠が慎重に駒組みして、うまく序盤を展開している」とコメント。さらに「生垣四段はもっと積極的に行こうとしていたと思うが、狙いを全て封じられて予定変更を余儀なくされている。どこから攻めて行こうか練っていると思う」と午前の進行を振り返っていた。

後がない福間女流五冠は念願の棋士編入へ向けて、まずは初勝利を飾ることができるか。持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

生垣寛人四段 金の塩ラーメン

福間香奈女流五冠 きつねうどん

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲福間香奈女流五冠 2時間17分（消費43分）

△生垣寛人四段 2時間（消費1時間）

（ABEMA／将棋チャンネルより）