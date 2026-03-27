【Amazon：ヤマハ サウンドバー セール】 セール期間：3月27日0時～4月6日23時59分

SR-C20A

Amazonにて、ヤマハのサウンドバー「SR-C20A」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

「SR-C20A」は、サブウーファー内蔵のコンパクトサウンドバー。また、豊かな低音を奏でる深型スタイルのキャビネットを採用した、ピアノブラック調仕上げのコンパクトスピーカー「NS-BP200BP」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SR-C20A

横幅60cmのコンパクトサイズで手軽に設置可能。ARC対応のHDMI端子を搭載しているため、簡単に接続できる。「クリアボイス」や「バスエクステンション」、ヤマハ独自チューニングのサラウンド技術により、テレビの音を聴きやすくグレードアップ。ファブリックを使用したスタイリッシュなデザインで、操作はタッチボタンで行なえる。Bluetoothワイヤレス音楽再生に対応しており、専用アプリ「Sound Bar Remote」による操作が可能だ。周波数帯は2.4GHz。

NS-BP200BP

スピーカーユニットには非防磁型の新開発12cmコーン型ウーファーと3cmソフトドーム型ツィーターを採用。サイズを超えた豊かな低音再生を実現する。出力音圧レベルは85dB/2.83V/1m。