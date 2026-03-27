グーグルが新しい人工知能（AI）技術「ターボクアント（TurboQuant）」を発表し、世界メモリー半導体市場が緊張している。メモリーの使用量を6分の1に減らす技術だ。関連ニュースが伝えられると、メモリー半導体を生産するサムスン電子とSKハイニックス、米マイクロンなどの株価は急落した。

業界によると、グーグルは24日（現地時間）、グーグルリサーチブログにターボクアントに関する論文を公開した。ターボクアントは大規模言語モデル（LLM）の推論過程で発生するメモリーのボトルネック現象を解決してAIの効率性を最大化する技術だ。

簡単にいえばAIが使用するメモリーを減らしながらも性能を維持するのが核心だ。AIモデルは単語の意味、イメージの特徴など高次元情報を処理する際に大量のメモリーを消費する。この際、AIが使用者との対話を記憶する保存装置「KVキャッシュ」にボトルネック現象が発生する。ターボクアントはベクトル量子化技術で、データを圧縮して正確度の損失なくKVキャッシュのメモリー使用量を減らす。

研究陣はターボクアントをグーグルの「Gemma」や「Mistral」に適用した結果、データの損失なくKVキャッシュ容量を6分の1に減らしたと明らかにした。処理速度はエヌビディアのH100グラフィック処理装置（GPU）と比べ最大で8倍速いと伝えた。今後、自社のAIモデルGeminiと検索にターボクアントを適用できると説明した。

ターボクアントが商用化すればメモリー半導体の需要が鈍化するという見方が出ている。現在よりはるかに少ない量のメモリーでも複雑なAI演算が可能になるという理由からだ。IT専門メディアのテッククランチは「ターボクアントはAIモデルが従来より効率性を高め、メモリーの需要を減らす構造を作り出すことができる」と評価した。サイバーセキュリティー会社クラウドフレアのマシュー・プリンス最高経営責任者（CEO）は「グーグルのディープシークモーメント」と表現した。中国ディープシークが低費用でも高性能AIモデルを開発できることを立証したように、ターボクアントがメモリー問題を解決するということだ。

メモリー使用量が減少するという懸念から、米マイクロンテクノロジーとサンディスクの株価は前日比でそれぞれ3．4％、3．5％下落した。韓国のサムスン電子は4．71％下落の18万100ウォン、SKハイニックスは6．23％下落の93万3000ウォンで取引を終えた。半面、インテル・AMDなど中央処理装置（CPU）企業の株価は急騰した。

ただ、過度な評価という声も多い。専門家らは現在ターボクアント技術は論文レベルであり、実際の商用化までには時間がかかると指摘する。オータス・アドバイザーズのアナリスト、アンドリュー・ジャクソン氏は「メモリーチップの供給制約が極めて深刻であることを考慮すると、ターボクアントが需要に大きな影響を与えることはないだろう」と話した。

長期的にはメモリーボトルネック現象が解決されれば、むしろAIの需要を拡大するという期待もある。KB証券のキム・イルヒョク研究員は「少ないメモリーでもより多くの情報を処理できることになれば、AIモデルの使用範囲が拡張する」とし「企業がAIエージェントや新しい技術に投資し、メモリー半導体の需要はまた増えるしかない」と分析した。JPモルガンのトレーディングデスクは報告書で「（メモリー）効率改善がより多くのデータ処理につながる可能性がある」と評価した。

グーグルは今日4月23日からブラジルのリオデジャネイロで開催されるAI国際学術大会「ICLR 2026」でターボクアントについて発表する予定だ。今回の研究にはハン・インスKAIST（韓国科学技術院）電気・電子工学部教授も参加した。