人気レディースブランドemmiから、世界的植物研究機関New York Botanical Gardenとの初コラボコレクションが登場。繊細なボタニカルアートを取り入れた華やかなデザインは、日常に自然の美しさを添えてくれます。サステナブルな感性と女性らしさを兼ね備えたラインナップは、この夏のスタイルを格上げしてくれる予感♡先行予約や特典情報もあわせてチェックしてみてください。 ボタニカルアートが主役の