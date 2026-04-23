崩壊に近い。フィリーズは２２日（日本時間２３日）、敵地リグリー・フィールドでのカブス戦に２―７で敗れ、連敗は８に伸びた。開幕から黒星地獄にあえぐチームの星勘定は８勝１６敗まで落ち込み、同日に本拠地でツインズを３―２で下して１２連敗を止めたメッツと並ぶナ・リーグ東地区最下位タイ。シーズンはまだ４月だが、名門の失速はもはや「一時的な不調」の一言では片付けにくい。昨季はポストシーズンでドジャースに敗