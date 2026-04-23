Photo: JBL コンパクトなBluetoothスピーカーを検討中の友人に製品選びを相談されたときに僕はこう言いました。「迷っているなら信頼のブランドを選ぶべし」で、すすめたのがJBLの新製品「GO 5」。JBLはこの分野で無類の強さを誇っていて、量販店のPOSデータをもとに集計したランキングによって決まる「BCN AWARD」の「ワイヤレススピーカー部門」で8年連続No.1を獲得しています。そんなJBL