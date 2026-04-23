ガマ♪ガマガマ♪ガマ♪ガマガマ♪映画レーベル「NOTHING NEW」製作／配給、実在した遊園地「ガマランド」を舞台にした中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』がいよいよ４月24日(金)より公開。ファイナルティザー映像が解禁された。映像は、耳に残る愉快なテーマソングにのせて、廃遊園地に迷い込んだ主人公たちが見た不気味な光景が映し出されていく。情緒がおかしくなりそう。また、本