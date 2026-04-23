◆パ・リーグソフトバンク４―３西武（２３日・ベルーナドーム）ソフトバンク・大津亮介投手が７回１失点で無傷の３勝目を挙げた。「死ぬ気で投げました。絶対に負けられないという気持ちでした」と気迫の投球でチームの連敗を３で止めた。３勝はすべて連敗ストップの白星。小久保監督は「３回目ですかね。連敗を止めるのが。どんどん自信をつけてやってくれている。（開幕は６番手スタートだが）全然、現状（の序列）はごぼう