中国SNSの微博（ウェイボー）で22日、スマホの言語を中国語にして使っても特に困ることはないし、見た目もスッキリするとの日本人のX（旧ツイッター）への投稿が紹介され、トレンド上位に浮上した。Xユーザーの「くろえいさん」はこのほど、「1年以上、スマホの言語を中国語にして使っていますが、特に困ることは無いです。日本語では『ダウンロード』『バッテリーセーバー』『アクセスポイント』となるものが中国語では『下載』『