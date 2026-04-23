農林水産分野の先端企業の代表者らと面会する高市首相（中央）＝23日午後、首相官邸高市早苗首相は23日、農林水産分野の先端企業の代表者らと官邸で面会した。食料安全保障の重要性を強調した上で「世界最先端の技術を持つ皆さんの力をいただき、生産性を上げる体制を整えたい」と述べ、官民連携での投資拡大に意欲を示した。食料生産に先端技術を活用する「フードテック」は、高市政権が進める成長戦略で重点投資対象に挙げる