【肩ズンFig.ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風vol.2】 5月上旬 発売予定 価格：1回500円 ブローノ・ブチャラティ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風vol.2」を5月上旬に発売する。価格は1回500円。 本商品は、肩に「ズン」ともたれてうっかり眠ってしまったようなポーズが可愛い「肩ズンFig.」シリーズ