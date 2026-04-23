【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−2 アビスパ福岡（4月22日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】最下位脱出の逆転バックヘッド弾（実際の様子）アビスパ福岡のFW藤本一輝が、芸術的なバックヘッドで劇的な逆転ゴールを叩き込んだ。最下位に沈むチームを救う起死回生の一撃に、解説を務めた元日本代表FW播戸竜二氏も「今のはスーパー」と絶賛。SNS上のファンからも驚愕の声が相次いでいる。劇的なシーンは、1−1