◆フローラＳ追い切り（２３日、栗東トレセン）今週末に行われる国内３重賞の出走馬が２３日、確定した。オークストライアルの第６１回フローラＳ・Ｇ２（２６日、東京＝２着馬までに優先出走権）に挑むリアライズルミナスが、栗東・坂路で軽やかな脚さばきを見せた。《余力残し仕上げに橋口調教師満足げ》冷たい雨をものともせず、さっそうと駆け上がった。リアライズルミナスは栗東・坂路でセボンサデッセ（４歳２勝クラス）