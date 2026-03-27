『とある暗部の少女共棲』今秋に放送決定！キャラ設定画とPV解禁
テレビアニメ『とある』シリーズのスピンオフ作品『とある暗部の少女共棲』が、2026年秋に放送されることが決定した。あわせて最新のティザーPVが解禁され、麦野沈利、滝壺理后、フレンダ＝セイヴェルン、絹旗最愛、華野超美の5人のキャラクター設定画が公開された。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された『とある暗部の少女共棲』設定画
『とある』シリーズは、累計3100万部突破の大人気エンタテインメントノベル『とある魔術の禁書目録（インデックス）』を中心とする人気シリーズ。『とある暗部の少女共棲』は学園都市の闇に生きる少女たちの物語を描いている。
PVでは、「別にこの仕事、嫌いじゃないですし」と言い放つ絹旗最愛（CV：赤崎千夏）の飄々とした態度とは裏腹に、俊敏な動きで銃弾をも制圧する姿や、可愛らしい見た目とは相反して「今日は厄日ってわけよ」と華麗な回し蹴りで立ち回るフレンダ＝セイヴェルン（CV：内田真礼）の戦闘シーン、「私は麦野の居るところに居るかな」と静かに語る滝壺理后（CV：洲崎綾）の存在感、「上からの依頼じゃなくてもぶち殺したくなる」と強硬姿勢を見せるリーダー・麦野沈利（CV：小清水亜美）の鋭い眼差しと、圧倒的な力を感じさせる迫力満点のアクションが次々と展開。
4人それぞれの「日常」と「激闘」が交錯する中、映像最後に映し出されるのは震える声で、「は、はなの、華野超美です……」と怯えながら涙を浮かべる華野超美の姿が。
さらに、本作を彩る楽曲を担当するのは、これまでの『とある』シリーズでもお馴染みの井内舞子。デジタルでソリッドなサウンドが、少女たちが身を投じる暗部の殺伐とした空気感と、スタイリッシュなアクションに見事に融合し、映像の緊迫感をより一層引き立てている。
【STAFF】
原作：鎌池和馬（電撃文庫刊）
原作イラスト：ニリツ
キャラクター原案：はいむらきよたか、ニリツ
監督：長井龍雪
キャラクターデザイン：木本茂樹
音楽：井内舞子
アニメーション制作：J.C.STAFF
【CAST】
麦野沈利：小清水亜美
滝壺理后：洲崎綾
フレンダ＝セイヴェルン：内田真礼
絹旗最愛：赤崎千夏
華野超美: ？？？
【画像】そのキャラ出るの！？公開された『とある暗部の少女共棲』設定画
『とある』シリーズは、累計3100万部突破の大人気エンタテインメントノベル『とある魔術の禁書目録（インデックス）』を中心とする人気シリーズ。『とある暗部の少女共棲』は学園都市の闇に生きる少女たちの物語を描いている。
4人それぞれの「日常」と「激闘」が交錯する中、映像最後に映し出されるのは震える声で、「は、はなの、華野超美です……」と怯えながら涙を浮かべる華野超美の姿が。
さらに、本作を彩る楽曲を担当するのは、これまでの『とある』シリーズでもお馴染みの井内舞子。デジタルでソリッドなサウンドが、少女たちが身を投じる暗部の殺伐とした空気感と、スタイリッシュなアクションに見事に融合し、映像の緊迫感をより一層引き立てている。
【STAFF】
原作：鎌池和馬（電撃文庫刊）
原作イラスト：ニリツ
キャラクター原案：はいむらきよたか、ニリツ
監督：長井龍雪
キャラクターデザイン：木本茂樹
音楽：井内舞子
アニメーション制作：J.C.STAFF
【CAST】
麦野沈利：小清水亜美
滝壺理后：洲崎綾
フレンダ＝セイヴェルン：内田真礼
絹旗最愛：赤崎千夏
華野超美: ？？？
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