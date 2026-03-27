『スーパーマリオ』新作映画公開記念で「ピクミン ブルーム」イベント開催 限定デコピクミンが登場
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月24日より全国公開されるのを記念し、スマートフォン向けアプリ「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」との連動イベントが開催されることが発表された。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
本イベントは、Nianticと任天堂が共同開発した「ピクミン ブルーム」内で実施されるもの。期間中は「スーパーマリオのキーホルダー」を身につけた特別なデコピクミンが登場し、イベント限定のミッションをクリアすることで仲間にできる。
日本での開催期間は4月24日から6月23日まで。ニンテンドーアカウントと連携することで表示される特別なお題をクリアすると、イベント限定の「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（黄・紫・赤）へと育つ金の苗を入手できる。
お題は「映画館カテゴリの苗を育てて、ピクミンを1匹引っこ抜く」「2000歩歩く」「おつかいを2回完了する」といった内容で、ゲームを日常の中で楽しみながら達成できる設計となっている。さらにイベント期間中は、映画館付近で「映画館カテゴリ」の苗が見つかりやすくなる仕様も用意されている。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。マリオとルイージが新たな仲間ヨッシーとともに、宇宙を舞台にした冒険へと旅立つ物語が描かれる。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
本イベントは、Nianticと任天堂が共同開発した「ピクミン ブルーム」内で実施されるもの。期間中は「スーパーマリオのキーホルダー」を身につけた特別なデコピクミンが登場し、イベント限定のミッションをクリアすることで仲間にできる。
お題は「映画館カテゴリの苗を育てて、ピクミンを1匹引っこ抜く」「2000歩歩く」「おつかいを2回完了する」といった内容で、ゲームを日常の中で楽しみながら達成できる設計となっている。さらにイベント期間中は、映画館付近で「映画館カテゴリ」の苗が見つかりやすくなる仕様も用意されている。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。マリオとルイージが新たな仲間ヨッシーとともに、宇宙を舞台にした冒険へと旅立つ物語が描かれる。
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